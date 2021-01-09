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"تويتر" يحظر حساب ترامب بشكل دائم بدعوى خطر التحريض على العنف

01:51 ص السبت 09 يناير 2021
"تويتر" يحظر حساب ترامب بشكل دائم بدعوى خطر التحريض على العنف

دونالد ترامب

واشنطن- (د ب أ):
علقت شركة التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء الجمعة بشكل دائم حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصتها، وأرجعت الشركة قراراها إلى خطر المزيد من التحريض على العنف.

وكان المئات من أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكابيتول لمنع التصديق على فوز جو بايدن بمنصب رئيس الولايات المتحدة، ما استدعى رفع الجلسة.

وأصدرت سلطات العاصمة واشنطن قرارا بفرض حظر التجوال للسيطرة على الاحتجاجات وإخلاء مبنى الكونجرس .

كما أعلن البيت الأبيض أن ترامب أمر بإرسال قوات الحرس الوطني للسيطرة على أعمال العنف في مبنى الكابيتول وإخلائه من المحتجين.

دونالد ترامب تويتر التحريض على العنف التواصل الاجتماعي

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