أكثر الكلمات إنتشاراً

أنصار ترامب المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

السعودية: تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على لقاح كورونا

06:25 م الخميس 07 يناير 2021
السعودية: تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على لقاح كورونا

لقاح كورونا

الرياض - (أ ش أ):
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على لقاح كورونا، وحصول أكثر من 137 ألف شخص على اللقاح، عاداً هذه المرحلة الأقوى والأهم في مواجهة الجائحة، حيث انخفضت أعداد الإصابات بكورونا لنحو 98%.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس "بمشاركة الرئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" المهندس عبدالله العيسى، حيث طمأن متحدث الصحة الجميع بأنه لم تُرصد ولله الحمد أي مشاكل صحية لمن تلقّوا اللقاح.
وأشار العبدالعالي إلى أن الفيروس المتحور موجود في العديد من الدول وتم رصد حالات محدودة جرى التعامل معها من خلال عزلها, مفيداً بأنه لم يثبت أي ارتباط بين هذا التحور ومستوى المرض وقوّته، وأن اللقاحات مؤثرة وفعالة حتى مع مثل هذه التحورات.
وأشار إلى أنه تم تسجيل 108 ‏حالات جديدة لفيروس كورونا الجديد ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (363485) حالة، من بينها (2170) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (328) حالة حرجة, لافتا إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (355037) حالة بإضافة (138) حالة تعافٍ جديدة.. كما بلغ عدد الوفيات (6278) حالة، بإضافة (6) حالات وفاة جديدة.

هذا المحتوى من

لقاح كورونا فيروس كورونا السعودية

الخبر التالى:

الصين تعلن حالة الحرب على الموجة الجديدة لفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 145590

    عدد المصابين

  • 115975

    عدد المتعافين

  • 7975

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 87501718

    عدد المصابين

  • 62968258

    عدد المتعافين

  • 1887471

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:فيسبوك وانستجرام يحظران حساب ترامب لأجل غير مسمى

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا