الكونجرس يُصادق على فوز بايدن رئيسًا للولايات المتحدة
وكالات:
صادق الكونجرس الأمريكي، الخميس، على فوز الرئيس المُنتخب جو بايدن بأكثر من 270 صوتًا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 نوفمبر.
وأعلن نائب الرئيس المنتهية ولايته مايك بنس، خلال جلسة مشتركة لغرفتي الكونجرس (الشيوخ والنواب) حصول بايدن على 306 أصوات مقابل 232 للرئيس الجمهوري دونالد ترمب.
جاء ذلك بعد أن أنهى أعضاء الكونجرس عملية التصديق على نتائج الولايات، بعد مناقشة الطعون في بنسلفيانيا وأريزونيا واسقاطها لاحقا بتصويت الأغلبية، وذلك بعد أن سقطت أيضا اعتراضات أخرى، قبل التوصل إلى مرحلة مناقشتها.
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