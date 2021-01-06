أكثر الكلمات إنتشاراً

المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

موريتانيا تقرر رفع تعليق صلاة الجمعة والجماعة بشروط

05:28 م الأربعاء 06 يناير 2021
موريتانيا تقرر رفع تعليق صلاة الجمعة والجماعة بشروط

موريتانيا

نواكشوط - (د ب أ)

أعلنت وزارة الشؤون الاسلامية بموريتانيا، اليوم الأربعاء، رفع التعليق عن صلاة الجمعة والجماعة ولكن بشروط حددها كبار العلماء في فتوى اليوم.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه "تقرر رفع التعليق عن صلاتي الجمعة والجماعة بعد ثلاثة أسابيع من تعليق هذه الصلوات تفاديا لتفشي فيروس كورونا"، وأن الشروط هي التي حددتها هيئة كبار العلماء بموريتانيا.

وكانت هيئة كبار العلماء بموريتانيا قد حددت في فتوى عنها أن شروط العودة إلى صلاة الجمعة والجماعة في المساجد هي نزع فرش المساجد وتعقيمها بشكل مستمر واحترام التباعد ووضع الكمامات وتخفيف الخطبة، واستثنت الهيئة المرضى وكبار السن من أداء هذه الصلوات.

موريتانيا صلاة الجمعة صلاة الجماعة نواكشوط

الخبر التالى:

سول تمدد حظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة أسبوعين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 144583

    عدد المصابين

  • 115414

    عدد المتعافين

  • 7918

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 85966424

    عدد المصابين

  • 60912753

    عدد المتعافين

  • 1858630

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انطلاق مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا