إيران: سنرد بحسم على أي تحرك إسرائيلي ضدنا

وكالات

أعلنت إيران مساء الثلاثاء، أنها سترد "بحسم" على أي تحرك إسرائيلي ضدها، بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد خلالها أن إسرائيل لن تسمح لطهران بتطوير أسلحة نووية، حسبما ذكرت رويترز.

بدأت طهران إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة منذ مساء الاثنين، وفق ما أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي.

وقال كمالوندي في تصريحات للتلفزيون الرسمي بثت الثلاثاء "قرابة الساعة السابعة (من مساء الاثنين، 15:30 بتوقيت جرينتش)، بلغنا مستوى 20 بالمئة".

وأوضح أنه اعتبارا من منتصف الليل بالتوقيت المحلي، من المفترض أن تصبح هذه العملية مستقرة تماما، ما يعني "ضخ (اليورانيوم المخصب بنسبة تصل الى 4 بالمئة في أجهزة الطرد المركزي) والحصول على (يورانيوم مخصب بنسبة) 20 بالمئة من الجهة الأخرى".

ويرى نتنياهو، أن الخطوة الإيرانية تهدف إلى تطوير أسلحة نووية، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاحًا نوويًا.