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الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيًا في الضفة الغربية

06:49 م الثلاثاء 05 يناير 2021
الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيًا في الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي

تل ابيب - (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه أحبط محاولة لشن هجوم طعن وأطلق النار على فلسطيني مشتبه به في الضفة الغربية اليوم الثلاثاء.

ووقع الحادث عند مفترق جوش عتصيون جنوب غربي بيت لحم في الضفة الغربية.

وبحسب الجيش، رصد حارس أمن تجمعات سكانية، المشتبه به وهو يقترب من المفترق.

وقال الجيش في بيان إن حارس الأمن وجنديا بالجيش الإسرائيلي سارعا إلى توقيف المشتبه به بإطلاق النار في الهواء.

وأضاف أن الشخص المشتبه به رشق سكينا باتجاه الضابط الذي رد بإطلاق النار وتحييد المشتبه به.

من جهة أخرى، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة الرجل.

الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية فلسطين وزارة الصحة الفلسطينية

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