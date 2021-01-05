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رئيس جنوب أفريقيا يدعو إلى اجتماع مبكر لمجلس مواجهة كورونا

04:27 م الثلاثاء 05 يناير 2021
رئيس جنوب أفريقيا يدعو إلى اجتماع مبكر لمجلس مواجهة كورونا

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا

جوهانسبرج - (د ب أ):
من المتوقع أن يعقد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اجتماعا لمجلس القيادة الوطني المعني بأزمة كورونا غدا الأربعاء، ما يمهد الطريق لإجراءات إغلاق أكثر صرامة، وفقا لما ذكره موقع "نيوز 24" الإخباري في تقرير دون الكشف عن مصدر المعلومات.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الموقع نقل عن المتحدثة باسم الحكومة بوملا ويليامز قولها: "كان من المقرر أن يجتمع مجلس القيادة الوطني المعني بأزمة كورونا الأسبوع المقبل، على الرغم من أنه يمكنه مناقشة الوضع مسبقا إذا كانت هناك حاجة إلى معالجة تطورات كبرى".
وشدد الرئيس رامافوزا الأسبوع الماضي إجراءات الإغلاق وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ وأعيد فرض حظر على مبيعات الكحول.

سيريل رامافوزا جنوب افريقيا

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