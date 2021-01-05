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زلزال فى النمسا.. ومساعدات لمنكوبي الزلازل فى كرواتيا

02:09 م الثلاثاء 05 يناير 2021
زلزال فى النمسا.. ومساعدات لمنكوبي الزلازل فى كرواتيا

زلزال

فيينا - أ ش أ

ضرب زلزال خفيف ولاية شتايرمارك النمساوية، اليوم الثلاثاء، وبلغت قوته 2.5 درجة على مقياس ريختر ومركزه منطقة يودنبورغ .

وأفاد - بيان للمعهد المركزي للأرصاد الجوية والجيوديناميكية - اليوم الثلاثاء إن القوة المنخفضة للزلزال ساهمت فى عدم حدوث أضرار للمباني.

وكانت كرواتيا قد شهدت سلسلة من الهزات الأرضية القوية على مدار الأيام الماضية وشعر بها سكان العديد من الولايات النمساوية وقد تسببت فى انهيارات ومقتل العديد من الاشخاص .

وقالت مصادر فى الخارجية النمساوية اليوم الثلاثاء إنه تم إرسال العديد من المساعدات الانسانية النمساوية والأوروبية لإغاثة منكوبي الزلازل فى كرواتيا .

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زلزال ولاية شتايرمارك النمساوية كرواتيا فيينا

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