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التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

10:06 م السبت 30 يناير 2021
التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

طائرة مسيرة - ارشيفية

الرياض - (أ ش أ):
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربي) اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة فوق الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية.
وأكد التحالف العربي - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في محاولاتها المتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.. مشيرا إلى أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير قدرات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي.
كانت الدفاعات الجوية السعودية قد اعترضت السبت الماضي صاروخا أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه الرياض.
وكثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وهي متطابقة تقريبا في التصميم والأبعاد والقدرات للطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.

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طائرة مسيرة التحالف العربي ميليشيا الحوثي السعودية

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