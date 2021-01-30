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اليوم.. ألمانيا تفرض حظرًا على دخول القادمين من مناطق متحورات كورونا

08:49 ص السبت 30 يناير 2021
اليوم.. ألمانيا تفرض حظرًا على دخول القادمين من مناطق متحورات كورونا

أرشيفية

برلين- (د ب أ):
تطبق ألمانيا اعتبارا من اليوم السبت حظر دخول واسع النطاق إلى البلاد على القادمين من دول بها انتشار قوي لمتحورات كورونا شديدة العدوى.

وقرر مجلس الوزراء الألماني مساء أمس الجمعة حظر نقل مسافرين من هذه الدول على شركات الطيران والقطارات والحافلات والسفن حتى 17 شباط/فبراير المقبل.

ويستثنى من الحظر الأفراد الذين لديهم محل إقامة أو حق إقامة في ألمانيا، والذين يعملون في نقل البضائع والمسافرون عبر ألمانيا إلى وجهة أخرى. ويشمل الحظر حتى الآن بريطانيا وأيرلندا والبرتغال وجنوب أفريقيا والبرازيل، واعتبارا من الغد الأحد دولتي إسواتيني وليسوتو في جنوب قارة أفريقيا.

وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر صرح أول أمس الخميس بأن الحكومة الألمانية تعتزم الموافقة على حظر موسع للسفر من الدول التي ينتشر بها الفيروسات المتحورة لكورونا بحلول الجمعة.

ويضر هذا الحظر بشكل خاص شركات الطيران، حيث تقدم شركة "لوفتهانزا" الألمانية، على سبيل المثال، أسبوعيا 55 رحلة ذهاب وعودة إلى الدول التي شملها الحظر. وبسبب الاستثناءات المتعددة لن يتم إلغاء كافة الرحلات.​

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