شكرى وعبد العاطى يشاركان في اجتماع وزراء الخارجية والري حول سد النهضة
القاهرة- (أ ش أ):
يشارك وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، اليوم الأحد، في الاجتماع الذي يُعقَد عبر "الفيديو كونفرانس" لوزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان لاستئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر - " بدء فعاليات الاجتماع الذي يُعقَد عبر الفيديو كونفرانس لوزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان لاستئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي".
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
140878
عدد المصابين
-
113480
عدد المتعافين
-
7741
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
84897728
عدد المصابين
-
59990305
عدد المتعافين
-
1842164
عدد الوفيات
إعلان