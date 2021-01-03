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شكرى وعبد العاطى يشاركان في اجتماع وزراء الخارجية والري حول سد النهضة

04:11 م الأحد 03 يناير 2021
شكرى وعبد العاطى يشاركان في اجتماع وزراء الخارجية والري حول سد النهضة

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة- (أ ش أ):

يشارك وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، اليوم الأحد، في الاجتماع الذي يُعقَد عبر "الفيديو كونفرانس" لوزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان لاستئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل ⁧سد النهضة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر - " بدء فعاليات الاجتماع الذي يُعقَد عبر الفيديو كونفرانس لوزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان لاستئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل ⁧ سد النهضة⁩، وذلك بمشاركة وزير الخارجية ⁧ سامح شكري⁩ ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي".

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سامح شكري وزير الخارجية سد النهضة إثيوبيا

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