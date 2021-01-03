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باكستان تسقط طائرة تجسس هندية اخترقت أجواء خط المراقبة في كشمير

06:55 ص الأحد 03 يناير 2021
باكستان تسقط طائرة تجسس هندية اخترقت أجواء خط المراقبة في كشمير

الشرطة الباكستانية

إسلام آباد - (أ ش أ):

أعلنت باكستان إسقاط طائرة هندية مسيرة اخترقت أجواء خط المراقبة الحدودي في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وذكرت وحدة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، أن مسيرة تجسس هندية اخترقت خط المراقبة الحدودي على الجانب الباكستاني من كشمير بنحو 500 متر و أسقطتها القوات الباكستانية .

جدير بالذكر أنه خلال الصراع الدائر على كشمير خاضت باكستان والهند ثلاثة حروب أعوام 1948، و1965، و1971 أسفرت عن مقتل نحو 70 ألفا من الطرفين.

هذا المحتوى من

Asha
باكستان كشمير الهند الجيش الباكستاني

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