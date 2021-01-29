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التحالف الدولي يعلّق على مقتل زعيم "داعش العراق"

01:23 م الجمعة 29 يناير 2021
التحالف الدولي يعلّق على مقتل زعيم "داعش العراق"

التحالف الدولي

بغداد - أ ش أ
قال الكولونيل وين ماروتو المتحدث الرسمي باسم عملية التحالف الدولي "العزم الصلب" ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا، إن مقتل زعيم التنظيم في العراق أبو ياسر العيساوي يمثل ضربة كبيرة أخرى لجهود عودة التنظيم إلى العراق.
وأضاف ماروتو - في تغريدة عبر "تويتر" أوردتها قناة السومرية نيوز الإخبارية - "أن زعيم داعش في العراق أبو ياسر، قتل خلال غارة جوية قرب كركوك أمس الأول الأربعاء بالتنسيق بين العملية المشتركة للقوات العراقية والتحالف الدولي، وأسفرت الغارة أيضا عن مقتل 10 إرهابيين من داعش".
وأكد المتحدث استمرار التحالف في عمله لإخراج القادة الرئيسيين من ساحة المعركة وتقويض المنظمة الإرهابية.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعلن أمس الخميس، القضاء على ما يسمى بـ"نائب الخليفة ووالي العراق" في تنظيم "داعش"، قائلا "إن شعب العراق إذا وعد أوفى، وقد توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد من أبطال القوات الأمنية".

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التحالف الدولي الكولونيل وين ماروتو بغداد داعش

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