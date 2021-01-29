كورونا في العالم.. الإصابات تتخطى 101 مليون و536 ألف
واشنطن - أ ش أ
أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 101 مليون و536 ألفا و128 حالة.
وأفاد مركز علوم وهندسة النظم بالجامعة - حسبما ذكر موقع جامعة (جونز هوبكنز) اليوم الجمعة - بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفعت إلى 2 مليون و192 ألفا و399 حالة.
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