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كورونا في العالم.. الإصابات تتخطى 101 مليون و536 ألف

12:59 م الجمعة 29 يناير 2021
كورونا في العالم.. الإصابات تتخطى 101 مليون و536 ألف

كورونا حول العالم

واشنطن - أ ش أ
أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 101 مليون و536 ألفا و128 حالة.
وأفاد مركز علوم وهندسة النظم بالجامعة - حسبما ذكر موقع جامعة (جونز هوبكنز) اليوم الجمعة - بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفعت إلى 2 مليون و192 ألفا و399 حالة.

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