كورونا في العالم.. الإصابات تتخطى 101 مليون و536 ألف

واشنطن - أ ش أ

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 101 مليون و536 ألفا و128 حالة.

وأفاد مركز علوم وهندسة النظم بالجامعة - حسبما ذكر موقع جامعة (جونز هوبكنز) اليوم الجمعة - بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفعت إلى 2 مليون و192 ألفا و399 حالة.