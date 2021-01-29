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البرازيل: تسجيل 62395 حالة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

12:34 ص الجمعة 29 يناير 2021
البرازيل: تسجيل 62395 حالة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

البرازيل

ساو باولو - (د ب أ):

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 8 ملايين و 651 ألفا و 942 حالة اليوم الخميس، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد بمقدار 1280 في الـ 24 ساعة الماضية ليصل إلى 214059، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتم تطعيم مليون و 392 ألفا و83 شخصا في 19 ولاية ضد فيروس كورونا.

ومر نحو 48 أسبوعا منذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة في البرازيل.

وكانت البرازيل أسوأ دولة تعاملت مع الجائحة، وفقا لما ذكرته دراسة لمعهد لوي الاسترالي حللت 98 حكومة.

البرازيل فيروس كورونا

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