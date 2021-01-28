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بسبب كورونا.. كولومبيا تعلق رحلاتها الجوية مع البرازيل

10:19 ص الخميس 28 يناير 2021
بسبب كورونا.. كولومبيا تعلق رحلاتها الجوية مع البرازيل

ارشيفية

بوجوتا- أ ش أ:

أعلن وزير الصحة الكولومبي، فرناندو رويز، أن بلاده ستعلق رحلات الركاب من وإلى البرازيل اعتبارا من غد الجمعة.

وقال رويز: "سنبقي هذا الإجراء ساري المفعول لفترة مبدئية مدتها 30 يوما"، مضيفا أن التعليق يعد بمثابة محاولة لاحتواء انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت لأول مرة في البرازيل، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الخميس.

وسجّلت كولومبيا ارتفاعاً في حصيلة الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال شهر يناير الجاري مقارنة بأي شهر آخر منذ بداية الجائحة، إلا أنها لم تسجل رسميا أي حالات ناجمة عن سلالات جديدة من الفيروس.

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