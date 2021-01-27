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وزير الخارجية الأمريكي: من الروتيني مراجعة صفقات سلاح أبرمتها الإدارة السابقة

11:40 م الأربعاء 27 يناير 2021
وزير الخارجية الأمريكي: من الروتيني مراجعة صفقات سلاح أبرمتها الإدارة السابقة

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

وكالات

‏‏قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن تقوم حاليًا بمراجعة عددًا من القرارات التي اتخذتها الإدارة السابقة، بينها صفقات سلاح.

وتابع بلينكن في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن من الروتيني مراجعة صفقات سلاح أبرمتها الإدارة السابقة، مؤكدًا أن إدارة بايدن تدعم اتفاقيات السلام بين إسرائيل ودول الجوار.

جمدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، العديد من صفقات مبيعات الأسلحة لعدد من الدول بشكل "مؤقت" حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت "بلومبرج" مساء الأربعاء، أن من بين الصفقات التي جمدتها إدارة بايدن، صفقة لبيع الطائرات المقاتلة الأمريكية "إف-35" للإمارات، كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب صدقت عليها، وتشمل أسلحة أخرى بجانب الطائرات وتقدر قيمة الصفقة بنحو 23 مليار دولار.

ونقلت الوكالة الأمريكية، عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها إن الإدارة الجديدة تراجع المبيعات لكنها لم تتخذ أي قرار بشأن ما إذا كانت ستتم بالفعل، ووصفت الخارجية الإيقاف بأنه "مؤقت وإجراء إداري روتيني" تتخذه معظم الإدارات الجديدة مع مبيعات الأسلحة على نطاق واسع.

أنتوني بلينكن الخارجية الأمريكية صفقات السلاح جو بايدن

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