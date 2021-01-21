أكثر الكلمات إنتشاراً

تنصيب بايدن فيروس كورونا الطقس احتجاجات تونس زواج التجربة الدوري المصري تصفية الحديد والصلب لقاح كورونا قانون السايس

بنجلاديش تعتزم بدء تلقيح السكان ضد كورونا مطلع فبراير

03:28 م الخميس 21 يناير 2021
بنجلاديش تعتزم بدء تلقيح السكان ضد كورونا مطلع فبراير

لقاح كورونا

دكا - (د ب أ):

أعلن مسؤولون في بنجلاديش، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن تبدأ البلاد حملة لتلقيح السكان ضد فيروس كورونا مطلع الشهر المقبل، مع تلقي البلاد لمليوني جرعة لقاح هدية من الجارة الهند.

وقال المسؤول بوزارة الصحة محمد عبد المنان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نعمل بجد لإطلاق برنامج التطعيم الشامل من الأسبوع الأول من فبراير"

وأوضح أن التلقيح سيبدأ بصورة تجريبية بين العاملين الصحيين في أربعة مستشفيات عامة في وقت لاحق من هذا الشهر، على أن يتبعها التلقيح العام، دون أن يذكر تاريخا محددا.

وقال إنه يمكن للمواطنين التسجيل للحصول على اللقاح من خلال تطبيق عبر الإنترنت من المتوقع إطلاقه في 26 يناير الجاري.

وصرح فيكرام دورايسوامي، مبعوث الهند إلى بنجلاديش، بأن بلاده سترسل اللقاحات التي طورتها شركة أسترازينيكا البريطانية وجامعة أكسفورد كجزء من "سياسة الجوار أولا" الهندية.

ووقعت بنجلاديش، التي يتجاوز عدد سكانها 160 مليون نسمة، اتفاقية منفصلة في نوفمبر مع معهد الأمصال الهندي لاستيراد 30 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا وجامعة أكسفورد، الذي يحمل اسم "كوفيشيلد".

وسجلت بنجلاديش 529687 حالة إصابة بفيروس كورونا و 7950 حالة وفاة منذ تسجيل أولى الإصابات مطلع مارس من العام الماضي.

لقاح كورونا بنجلاديش فيروس كورونا دكا

الخبر التالى:

لبنان يمدد الإغلاق الكامل حتى 8 فبراير المقبل لمواجهة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 159715

    عدد المصابين

  • 125171

    عدد المتعافين

  • 8801

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 98198827

    عدد المصابين

  • 70600628

    عدد المتعافين

  • 2102965

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تغطية خاصة.. السيسي يفتتح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي "الأضخم في الشرق الأوسط"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا