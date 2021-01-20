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بايدن يعيّن قائمين بأعمال الوزارات الرئيسية والمؤسسات الفيدرالية

10:24 م الأربعاء 20 يناير 2021
بايدن يعيّن قائمين بأعمال الوزارات الرئيسية والمؤسسات الفيدرالية

الرئيس الأمريكي جو بايدن


وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تعيين قائمين بأعمال الوزارات الرئيسية والمؤسسات الفيدرالية، خلفًا للوزراء السابقين، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وذكر البيت الأبيض في بيان له مساء الأربعاء، أن بايدن يعين دان سميث قائمًا بأعمال وزير الخارجية.

وأدى جو بايدن الأربعاء اليمين الدستورية كرئيس جديد للولايات المتحدة خلفًا لدونالد ترامب، في مراسم أمنية وصحية استثنائية. ودعا الرئيس السادس والأربعون إلى "الوحدة" محذرًا من التحديات الناجمة عن أزمات عدة. وأشاد بيوم "أمل" و"انتصار للديمقراطية".

جو بايدن الرئيس الأمريكي المؤسسات الفيدرالية تنصيب بايدن

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