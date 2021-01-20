بايدن يعيّن قائمين بأعمال الوزارات الرئيسية والمؤسسات الفيدرالية
وكالات
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تعيين قائمين بأعمال الوزارات الرئيسية والمؤسسات الفيدرالية، خلفًا للوزراء السابقين، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.
وذكر البيت الأبيض في بيان له مساء الأربعاء، أن بايدن يعين دان سميث قائمًا بأعمال وزير الخارجية.
وأدى جو بايدن الأربعاء اليمين الدستورية كرئيس جديد للولايات المتحدة خلفًا لدونالد ترامب، في مراسم أمنية وصحية استثنائية. ودعا الرئيس السادس والأربعون إلى "الوحدة" محذرًا من التحديات الناجمة عن أزمات عدة. وأشاد بيوم "أمل" و"انتصار للديمقراطية".
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