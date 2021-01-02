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المملكة المتحدة تسجل نحو 58 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

06:38 م السبت 02 يناير 2021
المملكة المتحدة تسجل نحو 58 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في المملكة المتحدة

لندن - (أ ش أ):

سجلت المملكة المتحدة اليوم السبت 57 ألفا و725 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أنه تم تسجيل 445 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد.

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