أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس کورونا قانون السايس الطقس احتجاجات تونس تصفية الحديد والصلب لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

رئيس الوزراء الكندي والمستشارة الألمانية يناقشان تدابير مواجهة كورونا

11:46 م الإثنين 18 يناير 2021
رئيس الوزراء الكندي والمستشارة الألمانية يناقشان تدابير مواجهة كورونا

جستن ترودو

كندا - (أ ش أ)

ناقش رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الاثنين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في اتصال هاتفي التدابير المعمول بها في البلدين للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19) ودعم المواطنين.
وذكر بيان صادر من رئاسة الوزراء أن الزعيمين شددا على الدور الحيوي للقاحات الآمنة والفعالة للسيطرة على الوباء والقضاء عليه في جميع أنحاء العالم، كما اتفقا على أهمية وجود استجابة دولية منسقة، مع تسليط الضوء على العمل الهام الذي يقوم به برنامج تعزيز الوصول العادل إلى اللقاحات والتشخيصات والعلاجات.

وتناول الاتصال مناقشات حول القضايا العالمية والتعاون بين كندا وألمانيا حول الأولويات المشتركة، مثل تغير المناخ والديمقراطية وحقوق الإنسان والتجارة الدولية والسلام والأمن.

وأعربا عن تطلعهم لإحراز تقدم في هذه المجالات من خلال التعاون داخل مجموعة السبع ومجموعة العشرين والمنتديات الأخرى متعددة الأطراف.

هذا المحتوى من

جستن ترودو كندا فيروس كورونا

الخبر التالى:

الرئيس العراقي يدعو إلى تخفيف حدة توترات المنطقة واللجوء للحوار

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 157275

    عدد المصابين

  • 123495

    عدد المتعافين

  • 8638

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:55 وفاة.. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا