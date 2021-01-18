رئيس الوزراء الكندي والمستشارة الألمانية يناقشان تدابير مواجهة كورونا
كندا - (أ ش أ)
ناقش رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الاثنين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في اتصال هاتفي التدابير المعمول بها في البلدين للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19) ودعم المواطنين.
وذكر بيان صادر من رئاسة الوزراء أن الزعيمين شددا على الدور الحيوي للقاحات الآمنة والفعالة للسيطرة على الوباء والقضاء عليه في جميع أنحاء العالم، كما اتفقا على أهمية وجود استجابة دولية منسقة، مع تسليط الضوء على العمل الهام الذي يقوم به برنامج تعزيز الوصول العادل إلى اللقاحات والتشخيصات والعلاجات.
وتناول الاتصال مناقشات حول القضايا العالمية والتعاون بين كندا وألمانيا حول الأولويات المشتركة، مثل تغير المناخ والديمقراطية وحقوق الإنسان والتجارة الدولية والسلام والأمن.
وأعربا عن تطلعهم لإحراز تقدم في هذه المجالات من خلال التعاون داخل مجموعة السبع ومجموعة العشرين والمنتديات الأخرى متعددة الأطراف.
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