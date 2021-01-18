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خبراء من هونج كونج يوصون بالموافقة على استخدام لقاح فايزر

02:09 م الإثنين 18 يناير 2021
خبراء من هونج كونج يوصون بالموافقة على استخدام لقاح فايزر

لقاح فايزر

هونج كونج - (د ب أ):

قالت لجنة من الخبراء إنها أوصت السلطات في هونج كونج بالموافقة على استخدام لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لفيروس كورونا بينما تحاول المدينة مكافحة تفشي مرض "كوفيد-19" الناتج عن الاصابة بالفيروس، أثناء فترة الشتاء حيث يزداد الوضع سوءا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين، أن "فايزر-بيونتك" هو أول لقاح في طريقه للحصول على الموافقة في هونج كونج، مما يعني أنه من المرجح أن تحصل عليه الفئات الأكثر عرضة للخطر التي رأت الحكومة أنها لها الأولوية في الحصول عليه، مثل العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وكبار السن.

وفي إشارة إلى القلق العالمي المتزايد بشأن تقارير الوفيات المرتبطة بتلقي اللقاح في النرويج، تسعى اللجنة للحصول على مزيد من المعلومات من السلطات النرويجية ومن شركة "فوسون فارما" الصينية المسؤولة عن تسويق اللقاح.

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