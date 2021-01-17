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تقرير: قاذفتان أمريكيتان عبرتا أجواء إسرائيل

11:15 ص الأحد 17 يناير 2021
تقرير: قاذفتان أمريكيتان عبرتا أجواء إسرائيل

قاذفتان أمريكيتان

تل أبيب- (د ب أ):

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الأحد، بأن قاذفتين عسكريتين أمريكيتين من طراز بوينج بي-52 ستراتوفورتريس شوهدتا وهما تعبران أجواء إسرائيل باتجاه الخليج.

وأضافت أن هذه هي المرة الخامسة خلال الأشهر القليلة الماضية التي تشاهَد فيها طائرات أمريكية من هذا الطراز وهي تمر فوق المنطقة.

يأتي هذا غداة اختبار إيران لصواريخ متوسطة المدى خلال مناورة بحرية واسعة النطاق في الخليج.

قاذفتان أمريكيتان إسرائيل طائرات أمريكية

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