تقرير: قاذفتان أمريكيتان عبرتا أجواء إسرائيل
تل أبيب- (د ب أ):
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الأحد، بأن قاذفتين عسكريتين أمريكيتين من طراز بوينج بي-52 ستراتوفورتريس شوهدتا وهما تعبران أجواء إسرائيل باتجاه الخليج.
وأضافت أن هذه هي المرة الخامسة خلال الأشهر القليلة الماضية التي تشاهَد فيها طائرات أمريكية من هذا الطراز وهي تمر فوق المنطقة.
يأتي هذا غداة اختبار إيران لصواريخ متوسطة المدى خلال مناورة بحرية واسعة النطاق في الخليج.
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