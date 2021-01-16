وزير نيجيري: لم نشترِ لقاحات ضد كورونا حتى الآن

أبوجا- (د ب أ):

أعلن وزير الصحة النيجيري، أديليكي مامورا، أن بلاده لم تقم بعد بشراء أي لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وأضاف مامورا أن نيجيريا لا تزال تُقيّم أسعار مختلف اللقاحات ومدى توافرها والأمور اللوجيستية المطلوبة للتطعيم في أنحاء البلاد، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأوضح أنه بمجرد أن تحدد الحكومة اللقاحات التي يمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة، يتعين على السلطات بعد ذلك النظر في قضايا التخزين والتوزيع أثناء استعدادها لإعطاء اللقاحات إلى 200 مليون شخص.

وسجلت نيجيريا رسميا 107 آلاف و345 حالة إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب 1413 وفاة.