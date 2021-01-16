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رومانيا تسجل 3.2 ألف إصابة بكورونا.. ورئيس الوزراء يتلقى اللقاح المضاد

04:16 م السبت 16 يناير 2021
رومانيا تسجل 3.2 ألف إصابة بكورونا.. ورئيس الوزراء يتلقى اللقاح المضاد

علم-رومانيا

بوخاريست- أ ش أ:

تلقي رئيس الوزراء الروماني، فلورين كيتسو، جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بالمستشفى العسكري المركزي بالعاصمة بوخاريست.

وذكرت إذاعة "صوت رومانيا" الدولية، السبت، أنه تم تسجيل أكثر من 3 آلاف و200 إصابة جديدة، بجانب تسجيل 66 حالة وفاة إضافية، فيما يتلقى 1089 مريضًا بكوفيد-19 العلاج اللازم في وحدة العناية المركزة.

وشهدت رومانيا إصابة أكثر من 691 ألف شخص و17 ألف و160 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس منذ بداية الجائحة، كما دخلت البلاد المرحلة الثانية من برنامج التطعيم الجماعي، مستهدفة بذلك الأشخاص فوق سن الـ 65 عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين في القطاعات الرئيسية.

ووفقًا للأرقام الرسمية، فإنه تم تطعيم أكثر من 180 ألف شخص بالمرحلة الأولى التي بدأت في الـ 27 من شهر ديسمبر الماضي، ما يمثل ثلثي هؤلاء الذين تم استهدافهم خلال تلك المرحلة.

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