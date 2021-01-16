أكثر الكلمات إنتشاراً

صفوت الشريف حنفي جبالي سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

أبوظبي تُمدد "التعليم عن بُعد" لمدة 3 أسابيع إضافية

11:48 ص السبت 16 يناير 2021
أبوظبي تُمدد "التعليم عن بُعد" لمدة 3 أسابيع إضافية

الإمارات

أبوظبي- (د ب أ):

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي، عن استمرار نظام "التعليم عن بعد" لجميع المراحل الدراسية في كافة مدارس الإمارة لمدة ثلاثة أسابيع، اعتبارًا من غد الأحد.

وأكدت اللجنة ، في بيان أورده "مكتب أبو ظبي الإعلامي" عبر حسابه على "توتير"، السبت، إن القرار جاء كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 وحرصاً على صحة وسلامة المجتمع المدرسي.

وحثت اللجنة أولياء الأمور والكادرين الأكاديمي والإداري في المدارس الحكومية والخاصة على التطعيم لحماية أنفسهم، والمساهمة في تأمين حماية شاملة لأفراد المجتمع.

وكانت اللجنة اعتمدت نظام "التعليم عن بعد" في كافة مدارس الإمارة لأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني الذي بدأ في الثالث من كانون ثان/يناير الجاري .

مكتب أبو ظبي الإعلامي فيروس كورونا التعليم عن بعد كوفيد-19

الخبر التالى:

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى تشاد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 154620

    عدد المصابين

  • 121792

    عدد المتعافين

  • 8473

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94052636

    عدد المصابين

  • 67196627

    عدد المتعافين

  • 2012662

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصدر أمني ينفي استشهاد مجند في انفجار حزام ناسف بشمال سيناء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا