أبوظبي تُمدد "التعليم عن بُعد" لمدة 3 أسابيع إضافية
أبوظبي- (د ب أ):
أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي، عن استمرار نظام "التعليم عن بعد" لجميع المراحل الدراسية في كافة مدارس الإمارة لمدة ثلاثة أسابيع، اعتبارًا من غد الأحد.
وأكدت اللجنة ، في بيان أورده "مكتب أبو ظبي الإعلامي" عبر حسابه على "توتير"، السبت، إن القرار جاء كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 وحرصاً على صحة وسلامة المجتمع المدرسي.
وحثت اللجنة أولياء الأمور والكادرين الأكاديمي والإداري في المدارس الحكومية والخاصة على التطعيم لحماية أنفسهم، والمساهمة في تأمين حماية شاملة لأفراد المجتمع.
وكانت اللجنة اعتمدت نظام "التعليم عن بعد" في كافة مدارس الإمارة لأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني الذي بدأ في الثالث من كانون ثان/يناير الجاري .
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