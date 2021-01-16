إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا

برشلونة- (د ب أ):

تم إرجاء الانتخابات البرلمانية في إقليم كاتالونيا الإسباني المضطرب لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

أعلنت الحكومة الإقليمية في برشلونة أنه تمت الموافقة على مرسوم إرجاء التصويت في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الجمعة.

وتكتسب الانتخابات أهمية بسبب الصراع المستمر حول رغبة الإقليم في الاستقلال عن إسبانيا.

ولا يزال العديد من السياسيين والنشطاء في السجن بعد الاستفتاء غير القانوني الذي أجراه الانفصاليون في أول أكتوبر 2017. وصدرت بحقهم أحكام بالسجن تصل إلى 13 عامًا. وفر آخرون إلى المنفى.

ولا يزال الانفصاليون في السلطة في الإقليم. وتحكم أحزاب تدعو إلى الانفصال عن إسبانيا بحكومة أقلية منذ انتخابات ديسمبر 2017.

ودعا البرلمان لإجراء انتخابات جديدة بعد أن أقال القضاء رئيس الإقليم الانفصالي كيم تورا بتهمة العصيان في سبتمبر الماضي.

ودعا تورا سكان كتالونيا إلى تحويل التصويت إلى "استفتاء عام" حول إنشاء دولة كاتالونية مستقلة.​