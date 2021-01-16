أكثر الكلمات إنتشاراً

صفوت الشريف حنفي جبالي سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا

02:35 ص السبت 16 يناير 2021
إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا

أرشيفية

برشلونة- (د ب أ):
تم إرجاء الانتخابات البرلمانية في إقليم كاتالونيا الإسباني المضطرب لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

أعلنت الحكومة الإقليمية في برشلونة أنه تمت الموافقة على مرسوم إرجاء التصويت في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الجمعة.

وتكتسب الانتخابات أهمية بسبب الصراع المستمر حول رغبة الإقليم في الاستقلال عن إسبانيا.

ولا يزال العديد من السياسيين والنشطاء في السجن بعد الاستفتاء غير القانوني الذي أجراه الانفصاليون في أول أكتوبر 2017. وصدرت بحقهم أحكام بالسجن تصل إلى 13 عامًا. وفر آخرون إلى المنفى.

ولا يزال الانفصاليون في السلطة في الإقليم. وتحكم أحزاب تدعو إلى الانفصال عن إسبانيا بحكومة أقلية منذ انتخابات ديسمبر 2017.

ودعا البرلمان لإجراء انتخابات جديدة بعد أن أقال القضاء رئيس الإقليم الانفصالي كيم تورا بتهمة العصيان في سبتمبر الماضي.

ودعا تورا سكان كتالونيا إلى تحويل التصويت إلى "استفتاء عام" حول إنشاء دولة كاتالونية مستقلة.​

انتخابات كاتالونيا جائحة كورونا الانتخابات البرلمانية برشلونة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 153741

    عدد المصابين

  • 121072

    عدد المتعافين

  • 8421

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 93458756

    عدد المصابين

  • 66754535

    عدد المتعافين

  • 2000453

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض كبير.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا