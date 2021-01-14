موسكو وواشنطن تبحثان التسوية الكورية
وكالات:
بحث نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف مع نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيغين الوضع في شبه الجزيرة الكورية وسبل التسوية الكورية على خلفية إعلان بيونغ يانغ النووي الأخير، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.
وجاءت هذه المباحثات على خلفية تصعيد التوتر حول كوريا الشمالية مجددا، بعد أن أعلن زعيمها كيم جونغ أون مؤخرا عن استكمال بلاده تشكيل قواتها النووية.
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