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موسكو وواشنطن تبحثان التسوية الكورية

11:04 م الخميس 14 يناير 2021
موسكو وواشنطن تبحثان التسوية الكورية

إيغور مورغولوف

وكالات:

بحث نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف مع نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيغين الوضع في شبه الجزيرة الكورية وسبل التسوية الكورية على خلفية إعلان بيونغ يانغ النووي الأخير، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وجاءت هذه المباحثات على خلفية تصعيد التوتر حول كوريا الشمالية مجددا، بعد أن أعلن زعيمها كيم جونغ أون مؤخرا عن استكمال بلاده تشكيل قواتها النووية.

إيغور مورغولوف وزير الخارجية الروسي وزير الخارجية الأمريكي شبه الجزيرة الكورية

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