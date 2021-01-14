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الكاظمي يدعو إلى الاستفادة من التجربة اليابانية في النهوض والتنمية

08:09 م الخميس 14 يناير 2021
الكاظمي يدعو إلى الاستفادة من التجربة اليابانية في النهوض والتنمية

مصطفى الكاظمي

بغداد- (د ب أ):

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، إلى الاستفادة من تجربة اليابان في النهوض والتنمية ونشر قيم التسامح.

وأكد الكاظمي خلال اجتماعه بسفير اليابان في العراق كوتارو سوزوكي على أهمية تطوير العلاقة مع اليابان والاستفادة من تجربتها في النهوض والتنمية، وكذلك في نشر قيم التسامح والحوار والنظرة المستقبلية.

من جانبه، أعرب السفير الياباني عن تأييد حكومة بلاده لنهج الحكومة العراقية الحكيم والهادىء، في التعاطي مع التوترات الداخلية والملفات الإقليمية، واعتمادها مبدأ الحوار في حل المشاكل العالقة، بما يخدم استقرار المنطقة واستعداد اليابان لمساندة سياسة العراق ومساعيه إقليميا ودوليا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما في مجال الاستثمار وإعادة الإعمار، كذلك التعاون في مجال مكافحة جائحة فيروس كورونا.

مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي اليابان

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