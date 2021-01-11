بايدن يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا (فيديو)
وكالات
تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مساء الاثنين، الجرعة الثانية من لقاح كورونا، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عربية.
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تلقى، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير، في ٢١ ديسمبر الماضي.
بايدن يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا https://t.co/GOhTpM8Y0f— سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) January 11, 2021
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