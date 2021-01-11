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بايدن يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا (فيديو)

09:00 م الإثنين 11 يناير 2021
بايدن يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا (فيديو)

بايدن يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

وكالات

تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مساء الاثنين، الجرعة الثانية من لقاح كورونا، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تلقى، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير، في ٢١ ديسمبر الماضي.

جو بايدن لقاح كورونا فيروس كورونا

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