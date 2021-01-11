طائرة حكومية جديدة تقل وزير الخارجية الألماني إلى القاهرة

برلين - (د ب أ):

أصبح وزير الخارجية هايكو ماس أول مسؤول ألماني يستخدم الطائرة الحكومية الجديدة للبلاد، المسماة كورت شوماخر، أثناء توجهه إلى مصر مساء الأحد.

وأطلق على الطائرة وهي من طراز " إيرباص إيه" 350 اسم زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشهير في ألمانيا بعد الحرب.

وقال متحدث باسم القوات الجوية الألمانية، إن الطائرة تم اختبارها العام الماضي في رحلة طويلة للغاية إلى أستراليا.

وطلبت الحكومة الألمانية ما مجموعه ثلاث طائرات إيه 350-900، يبلغ طولها 67 مترا ويمكن أن تستوعب حوالي 140 راكبا و10 مضيفات على الأقل. كلها تحتوى على مناطق للمؤتمرات وردهة.

وتمثل الطائرة خطوة للأمام بالنسبة لماس، الذي واجه عددًا من المشكلات الفنية مع الطائرات الحكومية في عام 2019 مما أدى إلى تأخيرات استمرت لساعات أو الـتاخر عن اجتماعات مهمة.

يشار إلى أنه في فبراير 2019، على سبيل المثال، تقطعت به السبل في مالي وأجبر على الانتظار 20 ساعة حتى تصل طائرة بديلة.

وماس ليس الوحيد فقد تأخر وصول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في نوفمبر 2018 بسبب عطل في الطائرة، حيث وصلت متأخرة يومًا.

وانطلقت الرحلة الأولى للطائرة الجديدة دون عوائق حيث هبطت الطائرة ذات المحركين بسلام في القاهرة بعد رحلة استغرقت أربع ساعات.

ووصل ماس إلى المنطقة للمشاركة في محادثات حول إحياء محتمل لعملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.