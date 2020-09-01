أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

"أسترازينيكا" تبدأ المرحلة الأخيرة لتجارب لقاح كورونا في أمريكا

08:32 م الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
"أسترازينيكا" تبدأ المرحلة الأخيرة لتجارب لقاح كورونا في أمريكا

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ)

قالت شركة الأدوية العملاقة "أسترازينيكا" إنها بدأت المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية للقاح محتمل لفيروس كورونا، في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين، إن حوالي 30 ألف متطوع بالغ في الولايات المتحدة سيشاركون في المرحلة الثالثة من التجربة، حيث يتم اختبار فعالية اللقاح وسلامته على نطاق واسع.

وتجري حاليًا المرحلة الثالثة لتجربة حوالي 10 لقاحات مختلفة محتملة لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وتعمل شركة أسترازينيكا مع مجموعة بحثية في جامعة أكسفورد، وتم تمويل التجارب في أمريكا من قبل وحدات المعاهد الوطنية للصحة ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

ويتم اختبار اللقاح في بريطانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا إلى جانب الولايات المتحدة، على أن يتلقى إجمالي 50 ألف شخص اللقاح.

ويعلق الاتحاد الأوروبي آمالا كبيرة على لقاح أسترازينيكا وقد حصل بالفعل على حق شراء ما يصل إلى 400 مليون جرعة في حالة الحصول على إذن.

فيروس كورونا الولايات المتحدة كوفيد19

الخبر التالى:

البنتاجون: نتوقع مضاعفة الصين لعدد رؤوسها النووية خلال ١٠ سنوات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98939

    عدد المصابين

  • 72929

    عدد المتعافين

  • 5421

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25592654

    عدد المصابين

  • 17896638

    عدد المتعافين

  • 853451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي يوجه بالإسراع في تطبيق مشروع التحديث الشامل لنظام التعليم الجديد