العاهل البحريني يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية مع أمريكا

البحرين - (أ ش أ)

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اعتزاز بلاده بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن شكره لما تقوم به الإدارة الأمريكية من جهود متواصلة تهدف لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية بأن ذلك جاء خلال لقائه مع جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، حيث استعرض معه مسار التعاون الثنائي بين البلدين، منوًها بما تشهده العلاقات البحرينية الأمريكية من تطور وتقدم على كافة الأصعدة في ظل الحرص المشترك على ترسيخ دعائم هذه العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين وعلى الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

وقال العاهل البحريني "إن الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد، في جميع المواقف، على السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وأننا معها في السراء والضراء بما يحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة".

وأشاد ملك البحرين بالمواقف التاريخية الثابتة لدولة الإمارات في الدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية والإسلامية، ومساعيها الحثيثة للوصول إلى حل عادل وشامل يضمن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة ويحقق السلام الدائم في المنطقة.