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حزب تركي معارض ينتقد سياسات أردوغان ويتهمه بخلق "أزمات داخلية خطيرة"

03:07 م الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
حزب تركي معارض ينتقد سياسات أردوغان ويتهمه بخلق "أزمات داخلية خطيرة"

اردوغان

أنقرة- أ ش أ:

انتقد حزب (الشعوب الديمقراطي) التركي المعارض، المؤيد للأكراد، سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الصعيد الدولي، متهما الرئيس بخلق أزمات خطيرة في الداخل.

وقال الحزب، في كلمة له بالبرلمان التركي، الثلاثاء، إن: "سياسات الحرب واستراتيجية التوتر والصراع في ليبيا وسوريا والعراق ومناطق بحرية شرق المتوسط تجر تركيا إلى مستقبل غير معروف"، مؤكدا أن الإصرار على هذه السياسات لا يعني أي شيء سوى الانفصال عن الواقع، معتبرا أنه من الخطأ الكبير عدم تجربة سياسات السلام بدل سياسات الحرب.

وأضاف: "أن الميزانية التي تخصص للحرب والقصور والتباهي، تكفي لتخفيف عبء الأزمة الثقيل على الشعب".

وكانت شركات أبحاث تركية أكدت، في وقت سابق، تراجع شعبية الرئيس أردوغان، خلال شهر أغسطس، وذلك بسبب تراجع سعر الليرة التركية، والانكماش الاقتصادي في عموم القطاعات.

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