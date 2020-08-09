مقتل وإصابة 255 شخصًا في السيول والأمطار الغزيرة باليمن
صنعاء - (د ب أ)
أعلن مسؤولو الصحة في جماعة الحوثيين، مساء اليوم الأحد، وفاة وإصابة 255 شخصًا من المدنيين، في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، جراء السيول والأمطار التي شهدتها البلاد مؤخرًا.
وقالت جماعة الحوثي في بيان صحفي: "إن عدد ضحايا الأمطار الأخيرة في المحافظات وما صاحبها من سيول والتي تم نقلهم إلى المستشفيات بلغ 255 شخصا منهم 131 حالة وفاة و124 مصابا".
وأضافت أن 106 بيتًا وسكنًا ومنشآت خاصة وعامة تضررت تضررا كليا و156 جزئيا وذلك حتى تاريخ 7 أغسطس الجاري، منها ما تم جرفه بالسيول ومنها ما تهدم نتيجة هطول الامطار.
ومنذ أسابيع تشهد اليمن هطول أمطار غزيرة، ما أدى إلى سقوط خسائر مادية و بشرية في عدد من المحافظات.
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