مذكرة تفاهم بين "الدول العربية" و"الوطنية للانتخابات" لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ

القاهرة - (أ ش أ):

وُقعت مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية والهيئة الوطنية للانتخابات بمقر الهيئة حول حقوق وواجبات متابعي بعثة الجامعة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ لمقرر إجراء جولتها الأولى يومي 11و١٢ أغسطس الجارى.

وتنص مقتضيات هذا الاتفاق على أداء مهام البعثة المكلفة بمتابعة هذا الاقتراع، وخاصة فيما يتعلق بتيسير أداء هذه المهمة في أحسن الظروف وإجراء الاتصالات الضرورية والحصول على المعلومات والبيانات ذات الصلة بالعملية الانتخابية.

وبهذه المناسبة، استعرض المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الترتيبات المتخذة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ تحت الإشراف القضائي الكامل في مناخ من الحيادية والنزاهة والشفافية، مشيراً إلى الإجراءات القانونية والتنظيمية سواءً داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالنسبة للجالية المصرية في الخارج.

من جهته، أكد السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصري الحرص على التفاعل البناء مع كافة الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في جمهورية مصر العربية على مختلف المستويات خلال السنوات الأخيرة دعماً لمسار البناء الديمقراطي والمؤسساتي. مٌبدياً الاستعداد للدفع بالتعاون القائم مع الهيئة الوطنية للانتخابات في ضوء التجربة الثرية التي راكمتها جامعة الدول العربية في مجال متابعة الممارسة الانتخابية، علماً بأن الجامعة سبق وأن أرسلت أكثر من 80 بعثة لمراقبة الانتخابات في أكثر من 20 دولة منها 12 عربية و8 غير عربية.

وفي هذا الصدد، أشاد السفير خطابي بأداء الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها مؤسسة دستورية مستقلة تضطلع بدور أساسي في الإشراف على مختلف الاستحقاقات الاستفتائية والانتخابية في جمهورية مصر العربية.