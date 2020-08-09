بلجيكا تعلن مساعدات بقيمة 5 ملايين يورو إلى لبنان

(وكالات):

أعلن وزير الخارجية البلجيكي، فيليب غوفين، عن تقديم بلاده مساعدة بقيمة 5 ملايين يورو إلى لبنان، في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

وقالت وزارة الخارجية البلجيكية الأحد، في بيان: "أطلق وزير الشؤون المالية والتعاون الإنمائي البلجيكي، ألكسندر دي كرو، ووزير الخارجية، فيليب غوفين، مساعدات إنسانية عاجلة إضافية إلى بيروت تقدر قيمتها بخمسة ملايين يورو"، بحسب "روسيا اليوم".

وتابع البيان، "ينظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مؤتمرا لجمع التبرعات للبنان بعد ظهر اليوم، بمشاركة وزير الخارجية، فيليب غوفين. وقد أكد كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملك الأردني عبد الله الثاني بالفعل مشاركتهم".

وأضاف: "سيترأس المؤتمر الرئيس ماكرون. ويهدف إلى جمع دعم إضافي وتنسيق المساعدات الدولية من أجل تقديم أفضل مساعدة ممكنة للشعب اللبناني".

وكان انفجار قد وقع، مساء الثلاثاء الماضي، في مرفأ العاصمة اللبنانية وأدى، حتى الآن، إلى مقتل 158 شخصا، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين.

كما تسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ وبالمناطق المجاورة له، وأعلن لبنان، إثر ذلك، بيروت مدينة منكوبة.

وقال مسؤولون إن الانفجار، وفق المعلومات الأولية، حصل جراء اشتعال وانفجار مواد كيميائية كانت مخزنة بالمرفأ منذ نحو 6 سنوات.

وأعلن الرئيس الفرنسي خلال زيارته للبنان الخميس الماضي، أنه سيتم تنظيم مؤتمر دولي لدعم بيروت والشعب اللبناني خلال الأيام المقبلة.