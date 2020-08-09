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الرئاسة اللبنانية: إجراء تحقيق دولي في مرفأ بيروت "تضييع للوقت"

01:02 م الأحد 09 أغسطس 2020
الرئاسة اللبنانية: إجراء تحقيق دولي في مرفأ بيروت "تضييع للوقت"

ميشال عون

وكالات:

نفت الرئاسة اللبنانية، الأحد، أن يكون الرئيس ميشال عون صرح بأنه "ليس لديه مانع" في إجراء تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت، مضيفة أن عون يعتبر المطالبة بتحقيق دولي في انفجار بيروت "تضييع للوقت".

وكان موقع "أساس" الإخباري اللبناني نقل عن مصادر- لم يُسمها- أن عون أبلغ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، خلال زيارته إلى لبنان السبت، أنه ليس لديه مانع في إجراء تحقيق دولي حول انفجار المرفأ.

وردت الرئاسة اللبنانية على تلك الأنباء في بيان عبر تويتر، الأحد، قائلة إن "موقع أساس نشر معلومات مغلوطة" حول لقاء عون وأبوالغيط، وأضافت أن وسائل الإعلام تناقلت هذه المعلومات حول موقف الرئيس من تولي جهات عربية أو دولية التحقيق في الانفجار الكبير في مرفأ بيروت.

وقال مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية إنه "لا صحة مطلقا لرواية موقع أساس لأن موقف رئيس الجمهورية عبر عنه خلال الحوار مع الإعلاميين يوم الجمعة الماضي، حيث اعتبر أن المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ الهدف منه تضييع الحقيقة.

وشدد على أنه "لا يعود للحكم أي معنى إذا طال صدوره والقضاء يجب أن يكون سريعا لأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة، بل يجب أن تكون فورية ومن دون تسرع ليتم التأكد من هو مجرم ومن هو بريء".

يأتي ذلك على وقع انفجار مرفأ بيروت الضخم الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي، مُسفرًا عن وقوع 158 قتيلًا وأكثر من 6 آلاف جريح، فبما لا يزال العشرات في عِداد المفقودين.

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