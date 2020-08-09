تايوان تشدد إجراءات الحجر الصحي على القادمين من الفلبين

تايبيه - (د ب أ):

أعلنت تايوان، اليوم الأحد، أن جميع الوافدين الدوليين القادمين إلى البلاد من الفلبين، سيتم وضعهم قريبا في حجر صحي في منشآت تديرها الحكومة، لتقليل خطر انتشار فيروس كورونا.

وسيتعين على الزائرين القادمين من الفلبين، الخضوع لحجر صحي مدته 14 يوما في منشآت تديرها الحكومة، وليس في المنزل أو في فنادق، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، بحسب ما قاله وزير الصحة والرعاية الاجتماعية، تشين شيه تشونج، الذي يترأس مركز القيادة المركزية لمكافحة الأوبئة.

وقال تشين في مؤتمر صحفي تم بثه على شاشات التليفزيون اليوم الأحد، إنه من بين 32 حالة إصابة بمرض "كوفيد-19" قادمة من الخارج إلى تايوان منذ شهر يوليو، هناك 20 مريضا كانوا ركاب قادمين من الفلبين.

وتظهر الإحصاءات الحكومية أن عدد الوافدين الدوليين القادمين من الفلبين في شهر يوليو الماضي، قد تجاوز 700 شخص.

وقال تشين إن القرار تم اتخاذه بسبب الارتفاع الأخير في عدد حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" في الفلبين، مشيرا إلى إحصاءات تظهر أن متوسط عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة هناك في الأسبوعين الماضيين، كان حوالي 3500 حالة.

وأفاد مركز القيادة المركزية للاوبئة بأن عدد حالات الاصابة المؤكدة بـ "كوفيد-19" في الفلبين قد بلغ 126 ألفا و885 حالة. وقد تم تسجيل معظم حالات الإصابة في العاصمة مانيلا.

من ناحية أخرى، بلغ عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في تايوان - التي يبلغ تعدادها السكاني 8ر23 مليون نسمة - 480 حالة، إلى جانب سبع حالات وفاة جراء الفيروس، حتى اليوم الأحد. ولم تشهد تايوان فرض أي إجراءات إغلاق لمواجهة فيروس كورونا.