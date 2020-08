الشرطة الهندية: مصرع 14 شخصًا في حادث تحطم الطائرة

وكالات:

أعلنت الشرطة الهندية مصرع 14 شخصًا، وإصابة 123 آخرين، في تحطم الطائرة التابعة لخطوط "طيران الهند إكسبرس"، لدى هبوطها في مطار بمدينة كاليكوت، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "آسوشيتيد برس".

وكانت طائرة تابعة لخطوط "طيران الهند إكسبرس"، تحطمت لدى هبوطها في مطار مدينة كاليكوت الهندية، قادمة من دبي.

وكشفت تقارير إعلامية هندية، أن الطائرة كانت تقل بين 170 إلى 190 شخصًا، لافتة إلى ورود أنباء عن وفاة شخصين وإصابة العشرات.

وقال وزير الدفاع الهندي، راجناث سينج، إنه "حزين للغاية لسماع خبر مأساة طيران الهند إكسبرس في مدينة كاليكوت، أرجو لجميع المصابين الشفاء العاجل".

ونشرت صحيفة "آني" الهندية على موقع "تويتر"، مقطع فيديو يظهر الطائرة منقسمة إلى نصفين بينما يعمل رجال الدفاع المدني على إطفاء الحريق الذي اندلع بها.

