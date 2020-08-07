تايلاند تقرر إعادة فتح المدارس بشكل كامل بدءا من الأسبوع المقبل

بانكوك- (د ب أ):

أعلنت تايلاند أنها ستسمح للمدارس بإعادة فتح أبوابها بشكل كامل اعتبارا من يوم الخميس المقبل.

ولم تسجل البلاد التي تقع في جنوب شرق آسيا أي حالة إصابة محلية بعدوى فيروس كورونا المستجد منذ أكثر من شهرين.

وقال وزير التعليم في تايلاند، ناتافول تيبسوان، إنه سيسمح لجميع المدارس في البلاد بإعادة فتح أبوابها لاستقبال الطلاب دون تحديد طاقة استيعابية أو الالتزام بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وأضاف الوزير أن المركز الحكومى لمكافحة فيروس كورونا فى تايلاند وافق على تخفيف تدابير الحجر الصحي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يقر رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا هذه الخطوة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه تم السماح للمدارس الحكومية في تايلاند منذ أوائل شهر يوليو الماضي، بالعمل بشكل جزئي مع انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات في تايلاند طلبت من المدارس تحديد مسافة آمنة 5ر1 متر بين الطلاب، على ألا تتجاوز سعة الفصل الدراسي 25 طالبا. وقد طلبت المدارس الكبيرة من الطلاب حضور الفصول الدراسية في أيام بديلة لتجنب الاكتظاظ.

ولم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة محلية بفيروس كورونا في تايلاند منذ يوم 26 مايو، حيث تخضع البلاد لحالة الطوارئ منذ أواخر مارس.

وسجلت تايلاند اليوم الجمعة 15 إصابة جديدة بالفيروس، تم وضعها جميعا بأحد مراكز الحجر الصحي الحكومية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في البلاد إلى 3345 ، وفقًا لمتحدث باسم المركز الحكومى لمكافحة فيروس كورونا.