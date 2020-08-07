الإصابات بكورونا في الهند تتجاوز مليونين والوفيات أكثر من 41 ألف
نيودلهي- (د ب أ):
أصبحت الهند ثالث دولة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، تسجل أكثر من مليوني حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، طبقا لما أظهرته بيانات حكومية اليوم الجمعة، حيث تم تسجيل أكثر من 62 ألف حالة إصابة، لتمثل ذلك أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة في البلاد.
وبلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ تفشي الوباء 2027074 وتم تسجيل 62 ألفا و538 حالة إصابة في الساعات الـ24 الماضية، حسب وزارة الصحة. وتوفي 886 شخصا آخرين، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 41 ألفا و585 حالة.
كما سجلت الدولة الآسيوية أيضا حوالي 4ر1 مليون حالة شفاء. وذكر مسؤولو وزارة الصحة أن معدل الوفيات في الهند الذي يبلغ حوالي 2 بالمئة، أقل بكثير مقارنة بدول أخرى أسوأ تضررا من الفيروس.
وولاية ماهاراشترا غرب الهند، التي تضم مومباي، المركز المالي للهند وتمثل عاصمتها الإقليمية هي أسوأ ولايات الهند تضررا حيث بلغت حالات الإصابة بها 479 ألفا وحالات الوفاة 16 ألفا و792 .
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