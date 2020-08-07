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حصيلة الوفيات بكورونا في البرازيل تقترب من 100 ألف شخص

03:34 ص الجمعة 07 أغسطس 2020
حصيلة الوفيات بكورونا في البرازيل تقترب من 100 ألف شخص

أرشيفية

سجلت وزارة الصحة في البرازيل 53139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد و 1237 وفاة بسبب المرض خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وطبقا لبيانات الوزارة، فقد سجلت البرازيل 2912212 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء، وفق رويترز.

ووصلت الحصيلة الرسمية للوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" إلى 98493 حالة، في ثاني أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

البرازيل فيروس كورونا الحجر الصحي

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