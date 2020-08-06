أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

الدفاع المدني السعودي: إخماد حريق اندلع في عدد من الثكنات بحي السليمانية

11:38 م الخميس 06 أغسطس 2020
الدفاع المدني السعودي: إخماد حريق اندلع في عدد من الثكنات بحي السليمانية

الدفاع المدني السعودي صورة ارشيفية

جدة - (أ ش أ):

أعلن المتحدث ‏الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالمملكة السعودية أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة تعاملت مساء اليوم الخميس مع حريق اندلع في عدد من الثكنات، مساحتها ١٢٠٠ متر مربع بحي السليمانية في منطقة مجاورة لمحطة قطار الحرمين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المتحدث أكد سيطرة قوات الدفاع المدني على الحريق وإخماده، ولم ينتج عنه أي إصابات.

هذا المحتوى من

الدفاع المدني السعودي حي السليمانية السعودية

الخبر التالى:

16 موقوفا على ذمة التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95006

    عدد المصابين

  • 48898

    عدد المتعافين

  • 4951

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18923922

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 710916

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع طفيف.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الخميس