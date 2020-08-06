الدفاع المدني السعودي: إخماد حريق اندلع في عدد من الثكنات بحي السليمانية
جدة - (أ ش أ):
أعلن المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالمملكة السعودية أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة تعاملت مساء اليوم الخميس مع حريق اندلع في عدد من الثكنات، مساحتها ١٢٠٠ متر مربع بحي السليمانية في منطقة مجاورة لمحطة قطار الحرمين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المتحدث أكد سيطرة قوات الدفاع المدني على الحريق وإخماده، ولم ينتج عنه أي إصابات.
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