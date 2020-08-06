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واشنطن تلغي تحذيرها السابق بشأن عدم السفر للخارج في ظل جائحة كورونا

10:30 م الخميس 06 أغسطس 2020
واشنطن تلغي تحذيرها السابق بشأن عدم السفر للخارج في ظل جائحة كورونا

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ):

رفعت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، تحذيرها المسبق إلى مواطنيها بشأن عدم السفر إلى الخارج والذي كان في المستوى الرابع.

وأوضحت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم أن الخارجية الأمريكية سوف تعود إلى نظامها السابق الخاص بتحديد تحذيرات خاصة بكل بلد قائلة إن الأوضاع الصحية تتحسن في بعض البلدن ومن المحتمل أن تتدهور في أخرى.

وأشارت الشبكة إلى أن هذا سيوفر للمسافرين الأمريكيين معلومات مُفصّلة حول وجهة السفر في ضوء تطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكانت الخارجية الأمريكية قد أصدرت في 19 مارس الماضي تحذيرها من "المستوى 4" لمواطنيها بعدم السفر إلى الخارج بسبب الجائحة.

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