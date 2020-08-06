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الهند تسجل أكثر من 56 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:13 ص الخميس 06 أغسطس 2020
الهند تسجل أكثر من 56 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

نيودلهي - (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس تسجيل 56 ألف و 282 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الاصابة بفيروس كورونا إلى مليون و 964 ألف و 536 حالة.

ونقلت شبكة " ان دي تي في " عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل أكثر من 900 حالة وفاة بالفيروس، لتتجاوز حالات الوفاة بالفيروس 40 ألف حالة.

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