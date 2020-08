ترامب: أخبار عظيمة بشأن تجسس أوباما وبايدن على حملتي الانتخابية

وكالات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه سيكشف عما وصفها بجريمة القرن السياسية.

وغرد ترامب عبر "تويتر" قائلاً: "أخبار كبيرة، حول تجسس باراك أوباما وجو بايدن، على حملتي الانتخابية، إنها الخيانة".

BIG NEWS! The Political Crime of the Century is unfolding. ObamaBiden illegally spied on the Trump Campaign, both before and after the election. Treason! https://t.co/6XF1pIWMNO