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ترامب: أخبار عظيمة بشأن تجسس أوباما وبايدن على حملتي الانتخابية

09:12 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
ترامب: أخبار عظيمة بشأن تجسس أوباما وبايدن على حملتي الانتخابية

ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه سيكشف عما وصفها بجريمة القرن السياسية.

وغرد ترامب عبر "تويتر" قائلاً: "أخبار كبيرة، حول تجسس باراك أوباما وجو بايدن، على حملتي الانتخابية، إنها الخيانة".

ومن المقرر أن يخوض ترامب عن الحزب الجمهوري، أمام منافسه جو بايدن عن الحزب الديمقراطي، الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر لها نوفمبر المقبل.

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