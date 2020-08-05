رويترز: مسؤولون عسكريون أمريكيون يشككون في تصريحات ترامب عن انفجار بيروت

واشنطن- (بي بي سي):

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين عسكرين أمريكيين لم تسمهم القول إنهم لا يعرفون من أين استقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلوماته التي بنى عليها الاعتقاد بأن الانفجار الذي هز بيروت أمس جاء نتيجة لهجوم.

وكان ترامب قد قال بالأمس إن قادة عسكريين أمريكيين يعتقدون بأن الانفجار كان هجوما وانه لا يبدو كانفجار حدث في موقع صناعي.

إلا أن المسؤولين الأمنيين الذين تحدثا إلى رويترز قالا إن المعلومات الأولية لا تظهر أن الانفجار نتج عن هجوم.

وكانت الحكومة اللبنانية قد قالت إن 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم كانت موجودة في مستودع في مرفأ بيروت تسببت بالانفجار الضخم.