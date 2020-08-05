أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

رويترز: مسؤولون عسكريون أمريكيون يشككون في تصريحات ترامب عن انفجار بيروت

10:24 ص الأربعاء 05 أغسطس 2020
رويترز: مسؤولون عسكريون أمريكيون يشككون في تصريحات ترامب عن انفجار بيروت

دونالد ترامب

واشنطن- (بي بي سي):

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين عسكرين أمريكيين لم تسمهم القول إنهم لا يعرفون من أين استقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلوماته التي بنى عليها الاعتقاد بأن الانفجار الذي هز بيروت أمس جاء نتيجة لهجوم.

وكان ترامب قد قال بالأمس إن قادة عسكريين أمريكيين يعتقدون بأن الانفجار كان هجوما وانه لا يبدو كانفجار حدث في موقع صناعي.

إلا أن المسؤولين الأمنيين الذين تحدثا إلى رويترز قالا إن المعلومات الأولية لا تظهر أن الانفجار نتج عن هجوم.

وكانت الحكومة اللبنانية قد قالت إن 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم كانت موجودة في مستودع في مرفأ بيروت تسببت بالانفجار الضخم.

هذا المحتوى من

دونالد ترامب واشنطن انفجار بيروت بيروت

الخبر التالى:

روحاني يعرب عن أمله في أن يتمكن لبنان من احتواء تداعيات حادث مرفأ بيروت

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94752

    عدد المصابين

  • 45569

    عدد المتعافين

  • 4912

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18603271

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 701253

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان