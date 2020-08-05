كبيرة الأطباء الكنديين: كورونا قد يستمر لسنوات حتى لو تم الوصول للقاح

كندا - (أ ش أ)

قالت كبيرة الأطباء في كندا الدكتورة تيريزا تام، اليوم الثلاثاء، إنه في حال التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا أم لا، يستعد مسؤولو الصحة للتعامل مع وجود فيروس كورونا لسنوات قادمة.

ورغم تصريحات بعض رؤساء شركات الأدوية الكبرى أنه قد يتم الوصول إلى لقاح قبل نهاية العام، حذر خبراء آخرون من أنه حتى العام المقبل قد يكون من غير الواقعي الحصول على لقاح.

وقالت تام، قي تصريحات للصحفيين: "قد يعتقد الناس أنه إذا حصلنا على لقاح، فكل شيء يعود إلى طبيعته كما كان من قبل، لكن ليس هذا هو الحال، جميع الإجراءات التي اتخذناها الآن يجب أن تستمر في الواقع الجديد لبعض الوقت"، مشيرة إلى أنه في حين أن اللقاح الفعال سيكون "جانبا مهما جدا من الاستجابة"، إلا أنه لا ينبغي النظر إليه على أنه وسيلة لإنهاء الوباء.

من جانبه، قال رئيس الصحة العامة الدكتور هوارد نجو: "بالتأكيد أعتقد أننا بحاجة إلى التخفيف من توقعات الناس المتفائلة، الذين هم معتقدين أن اللقاحات يمكن أن تكون الحل السحري للقضاء على الفيروس، وكل ما قمنا به حتى الآن لن يكون ضروريا في المستقبل".

يذكر أن الحكومة الفيدرالية بدأت في شراء اللوازم التي ستكون ضرورية أثناء اللقاح، بدءا من طلب ما يكفي من الحقن والضمادات لتلقيح غالبية السكان الكنديين مرتين.