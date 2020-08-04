"اليونيفيل" تعلن تضرر إحدى سفنها وإصابة عدد من الجنود إثر انفجار بيروت

وكالات

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) أندريا تيننتي، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، حول الانفجار بكرفأ بيروت، تضررت إحدى سفن اليونيفيل التابعة لقوتها البحرية التي كانت راسية في المرفأ، مما أدى إلى إصابة عدد من أفراد قوات حفظ السلام التابعة للبحرية بجروح بعضهم إصاباتهم خطيرة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن قوات اليونيفيل، تقوم بنقل جنود حفظ السلام المصابين إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج الطبي، كما تقوم بتقييم الوضع، بما في ذلك حجم الأثر على أفراد القوة.

وقال رئيس بعثة اليونيفيل وقائد القوة اللواء ستيفانو ديل كول: "نقف مع شعب لبنان وحكومته خلال هذه الفترة العصيبة ونقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة والدعم".